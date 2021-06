A nova gelataria do Porto tem menus de brunch com gelado artesanal

A nova gelataria artesanal no Porto chama-se Lavoratta e foi inaugurada em Abril na Rua de Santa Catarina, em frente ao Shopping Via Catarina. Está aberta todos os dias e conta com um espaço interior, uma esplanada na rua, uma esplanada interior coberta e um deck interior descoberto, com um jardim vertical.

A chegada do Verão pede novidades frescas, por isso a Lavoratta acaba de lançar dois menus de brunch com direito a gelado artesanal. Mas há mais novidades, como menus de pequeno-almoço e novas propostas de pastelaria para dar as boas-vindas aos dias de calor.

O Combo Brunch 1 (14€) é composto por um sumo, café/latte/cappuccino, cesto de pão e croissant, panquecas com ovo e bacon/abacate/salmão fumado e ainda uma bola pequena de gelado. O Combo Brunch 2 (16€) inclui sumo, café/latte/cappuccino, cesto de pão e croissant ou waffle folhado, panquecas com ovo e bacon/abacate/salmão fumado (ou, em alternativa, crepe salgado ou salada) e ainda uma bola de gelado.

O menu de pequeno-almoço 1 (5,75€) inclui sumo, café ou meia de leite, pão/torrada/croissant com manteiga/fiambre/queijo/compota ou um bolo do dia. Já o menu 2 (7,50€) é composto por sumo, café (ou meia de leite ou cappuccino), pão/torrada/croissant com manteiga/fiambre/queijo/compota (ou um waffle folhado) e ainda um bolo do dia (ou, em alternativa, cookie ou parfait de iogurte).

O Br(eakfast) (8€) é um menu especial disponível para hóspedes de alojamento local. É servido numa cesta e contém parfait de iogurte com frutos vermelhos e granola, cesto de pão e croissant com manteiga/compota, bolo do dia, panquecas/crepes simples e panquecas/crepes com topping.

Nas propostas de pastelaria, o destaque vai para a pavlova, uma cúpula estaladiça que depois de quebrada revela um recheio de morango. É uma criação do chef João Pupo Lameiras, o autor da carta da Lavoratta.

Rua de Santa Catarina, 357. Seg-Dom 09.00-22.30. 22 117 6549. Instagram, Facebook.

