A nova praia fluvial do Norte tem baloiços sobre a água e uma discoteca ao ar livre

A cerca de uma hora do Porto, a praia fluvial de Andrães, em Vila Real, tem baloiços sobre o rio e um bar com cocktails e música, para dançar ao ar livre.

Na freguesia de Andrães, em Vila Real, foi inaugurado em Julho um novo parque de lazer junto ao rio Tanha, com uma praia fluvial. Para além da beleza natural da zona, este novo espaço, com entrada livre, conta também com vários equipamentos para animar os dias e as noites – e as redes sociais.

A grande estrela da praia é um baloiço redondo, pendurado sobre o rio e emoldurado com flores. O espaço é rodeado por terrenos verdes, com árvores a ladear as margens do rio, um parque de merendas, com mesas e cadeiras para piqueniques, pequenos balneários para trocas de roupa, e um circuito de manutenção, com máquinas para fazer exercício físico.

No bar pode provar cocktails, refrescos e refeições leves. À noite, o espaço transforma-se numa discoteca ao ar livre, com iluminação e DJs para dar música a quem quiser dançar nas margens do rio ou dentro de água – experimente as bóias, que ficam no meio do rio, presas a uma corda.

O parque foi construído nas margens do Tanha, numa zona onde os populares, após regarem os lameiros que eram cultivados, aproveitavam a água para dar um mergulho. O projecto, que está a ser desenvolvido desde 2017, teve um investimento de cerca de 200 mil euros. Veja neste mapa como lá chegar.

