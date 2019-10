A Praça dos Leões recebe três dias de diversão gratuita

Em colaboração com a Fundação Inatel, a Praça de Gomes Teixeira, também conhecida como Praça dos Leões, recebe de 10 a 12 de Outubro a quarta edição do PoPular - INATEL na Rua. O Porto junta-se este ano à iniciativa que traz à cidade animação de rua, concertos, espectáculos de dança, peças de teatro e jogos tradicionais.

Esta iniciativa tem como objectivo fomentar as relações das comunidades locais, desenvolvendo actividades que privilegiam a importância da cultura e a salvaguarda do património cultural.

O programa oferece-lhe três concertos a que pode assistir. No dia 10, às 22.00, Stereossauro actua pela primeira vez no Porto. Danças Ocultas também fazem parte do programa e apresentam-se no palco no dia 11 pelas 22.00. Omiri encerram o cartaz no último dia. A entrada é livre, aproveite.

