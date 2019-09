A primeira competição de stand up paddle chega ao Douro este fim-de-semana

No próximo fim-de-semana não estranhe a azáfama que se irá instalar nas margens do rio. Nos dias 7 e 8, Porto e Gaia recebem a Caetano Star Mercedes SUP Douro Race, a primeira competição de stand up paddle no Douro. Terá a oportunidade de assistir a duas provas. Durante a manhã de sábado, na Douro Marina, os atletas vão percorrer um percurso de 300 metros. À tarde realiza-se a Douro Paddle Race, "uma prova internacional de maratona, com cerca de 6 km, ao longo das seis pontes que ligam Gaia e Porto, com partida na Praia do Areinho e chegada na Douro Marina", adianta a organização.

Ao final do dia, há espaço para comemorar numa sunset party que vai juntar público, atletas e convidados. Terminadas as provas, o domingo vai ser mais descontraído, com actividades dedicadas às famílias. Se nunca subiu a uma prancha para experimentar stand up paddle, este pode ser um bom dia. À sua espera vai estar um percurso criado para o efeito (e pensado para todos os elementos da família, dos miúdos aos graúdos). Além disto, conte ainda com workshops de stand up paddle yoga.

