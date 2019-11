A programação de Natal do Mar Shopping começa a 4 de Novembro e tem muito para ver

Ainda faltam cerca de dois meses para o Natal, mas a magia que envolve esta quadra começa a viver-se no Mar Shopping a 4 de Novembro, graças à instalação de uma mini pista de gelo e de um carrossel no Atrium (piso 0) do centro comercial, uma iniciativa que volta a ter cariz solidário. Desta vez, o valor do acesso a este mundo mágico (1€) vai reverter a favor da Associação Equiterapêutica de Porto e Matosinhos, de modo a que esta possa proporcionar sessões de terapias com cavalos a crianças e jovens com deficiência ou incapacidade, de acordo com nota de imprensa.

Do calendário de actividades faz também parte a apresentação, que pode ver gratuitamente, de uma versão ao vivo do musical Música no Coração, clássico que se debruça sobre a história de Maria, uma noviça rebelde sem vocação para freira que acaba por deixar o convento e tornar-se ama dos sete filhos do Capitão Von Trapp. Este, um aristocrata viúvo, não permite música ou qualquer outra espécie de diversão. O espectáculo, agendado para dia 1 de Dezembro às 12.30, vai decorrer no Palco Interior da zona de restauração e será responsável por dar as boas-vindas ao Pai Natal, que ficará, depois, no piso 1 da superfície comercial, em frente à Cortefiel, até terça-feira 24.

Também gratuitas são as representações que acontecem todos sábados do mês, com início marcado para as 14.30. Vai poder assistir a A duende trapalhona (dia 7), cuja vontade de ajudar toda a gente gera uma grande confusão, e Os Piratas Salvam o Natal (dia 14), obra entre o sonho e a realidade na qual os amigos Manuel e Ana se vêem envolvidos numa misteriosa aventura, “quando, sem saberem bem como, nem porquê, entram a bordo de um navio de piratas que se encontram a ajudar o Pai Natal na distribuição dos presentes pelo mundo”.

Dias 21 e 27 vão estar em cena, respectivamente, A Filha do Pai Natal e Candy Kiki. Na primeira é possível acompanhar o duende Cracka na sua missão de trazer Natalina, a filha do Pai Natal, de volta à Lapónia, para que possa seguir os passos paternos, enquanto no segundo, a Kiki vai “encher o mundo dos mais pequeninos com muita música, alegria e mimos”.

Estas celebrações, dedicadas a miúdos e graúdos, segundo os responsáveis, vão prolongar-se até 6 de Janeiro de 2020.

