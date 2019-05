A que sabe a música? 'Eat the Playlist' é um jantar que junta som e comida

Se gosta tanto de música como de comida, não perca tempo a inscrever-se no Eat The Playlist, um jantar que acontece no sábado 25, às 20.00, no Temporada Cowork Café. O menu de degustação criado por Joana Mendes, a 35€ por pessoa, vai ter seis pratos inspirados em faixas sonoras. É "uma experiência simultânea de comida e som, em seis andamentos, para a qual vamos contar com uma aparelhagem sonora de alta fidelidade fornecida pela Aventuras em Movimento", explica Sérgio Gomes da Costa, um dos membros da organização.

Apesar das faixas sonoras e dos seus autores não serem revelados até ao jantar, Sérgio garante que serão compostas a partir de sons reais, como os da água ou de uma floresta tropical, para "criar um jogo de correspondências entre sons e comida".

Se quiser começar a festa mais cedo, passe pelo Temporada durante a tarde. A música vai estar a cargo de Miguel Guedes, da Aventuras em Movimento, e a projecção de vídeo interactivo será da responsabilidade de Luís Almeida, do Doxia Studio. Ambas as actividades são de entrada gratuita.

© DR

