A rede pública de wi-fi da Invicta vai ser alargada e melhorada até 2020

Longe vão os tempos em que para fazer uma pesquisa online era preciso procurar um café com wi-fi. Felizmente, a internet móvel disponibilizada pela Associação Porto Digital vai estender-se a uma área maior da cidade e ser melhorada já em 2020.

Esta iniciativa surge depois de um estudo levado a efeito pela Porto Digital, que contou com a participação de mais de 83 mil utilizadores da rede e que teve como objectivo perceber como, quem e por que motivo se recorre a esta rede wi-fi. As conclusões mostram que há cerca de 300 mil dispositivos ligados à rede, esporádica ou regularmente, e que as informações sobre a cidade, como eventos culturais ou dados de trânsito e mobilidade, são as mais procuradas pelos internautas (56%).

Apesar da rede ser utilizada por muitos turistas, o que fez com que o Turismo de Portugal e a Associação de Turismo do Porto se juntassem ao projecto de melhoria e expansão, 20% dos inquiridos usam o wi-fi para estudar ou trabalhar. Outro dado a ter em conta é aquele que indica que as ruas e as praças da Invicta são os locais onde as pessoas mais utilizam a internet móvel e que 60% dos inquiridos refere a velocidade como a melhor característica da rede.

Além de dar a conhecer o actual funcionamento da rede, o estudo serviu também para implementar melhorias. "A análise teve a duração de dois meses e os resultados deste trabalho serão usados no processo de desenvolvimento e expansão", explicou o administrador executivo da Porto Digital, Paulo Calçada. Assim, a nova fase do projecto arranca já em Setembro e deverá estar concluída no próximo ano.

