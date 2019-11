Há muitas coisas boas que lhe podem acontecer no Porto. Tropeçar em francesinhas é uma delas. A da Taberna Londrina, que nasceu no Minho (primeiro instalou-se em Guimarães e depois em Famalicão e em Braga), chegou agora à Invicta com um molho mais espesso e cremoso do que os que se encontram por aí. Os ingredientes, esses, estão guardados no segredo dos deuses.

© João Saramago

Entre as sugestões – sim, há várias, como a especial à moda do Porto, com hambúrguer de salsicha fresca (8,80€), ou a servida em pão bijou, à moda antiga (3,50€), – a francesinha especial com bife de novilho e ovo (8,80€) é a mais procurada. Peça as batatas fritas com orégãos (1,60€) para acompanhar e vai ver que tem a refeição feita. Ou quase. Para beber há mais de 30 referências de cerveja, da portuguesa à checa, da belga à irlandesa. É só escolher.

