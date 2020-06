A The Feeting Room chegou à Foz com marcas de criança e brunch do Negra Café

Foi no passado dia 10 de Junho que a The Feeting Room abriu a terceira loja no país. Depois do primeiro espaço na Baixa do Porto, no Largo dos Lóios, e de um espaço no Chiado, em Lisboa, instalou-se agora na Foz "em frente ao terminal da linha 1 do eléctrico, no Passeio Alegre", como se lê em comunicado, com calçado, vestuário, joalharia, cerâmica e acessórios.

A aposta em roupa de criança, "com uma sala exclusivamente dedicada aos mais pequenos", onde vai encontrar roupa da Wolf & Rita, calçado da Pied Rougia e peluches da Carapau, é uma das novidades deste novo espaço. Mas não é a única: a união ao Negra Café, que aqui abrirá mais um espaço onde será possível fazer um brunch ou beber um cocktail, é outra das mais-valias.

Entre as 36 marcas desta "House of Labels", como é apelidada, pode ainda encontrar Lemon Jelly, Sanjo, +351, Guaja, Carolina Curado, Fiu, Anna Westerlund e algumas internacionais, como Edmmond Studios, FRNCH, Far Afield e Insane in the Rain.

