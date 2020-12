A Vida Portuguesa vai encerrar loja no Porto

A loja dedicada aos produtos portugueses e às suas marcas históricas vai fechar as portas no Porto no final deste ano. Até ao final de Dezembro, ainda pode visitar a loja no número 36 da Rua de Cândido dos Reis.

As lojas d'A Vida Portuguesa são o sonho de qualquer turista, mas também dos portugueses com saudades dos sabonetes Confiança, das conservas Minerva e de outras marcas históricas portuguesas, que a empresa se tem dedicado a reavivar.

Em Janeiro de 2019, após quase dez anos na Rua Galeria de Paris, no Porto, A Vida Portuguesa mudou-se para a Rua de Cândido dos Reis, onde está actualmente, no espaço que anteriormente pertencia ao armazém de uma loja de tecidos – a Camões & Moreira, fundada em 1947.

Esta semana, a proprietária Catarina Portas anunciou nas redes sociais que a loja do Porto vai encerrar: "A nossa morada portuense vai encerrar no final deste ano terrível de 2020. Obrigada a todos, sócios, senhorios, fornecedores, fregueses, amigos. E, mais do que tudo, um agradecimento do fundo do coração a uma equipa empenhada e conhecedora como poucas. ⁠A tristeza é imensa".

Em Outubro deste ano, a marca já tinha anunciado o encerramento de um dos espaços em Lisboa, uma “decisão longa e difícil, ponderada e tomada com calma e racionalidade, a de ‘redimensionar’ o negócio quando toda a economia portuguesa atravessa um momento crítico”, referia a publicação no Facebook.

Em Lisboa, A Vida Portuguesa mantém os seus espaços abertos no Chiado (Rua Anchieta) e no Largo do Intendente – a loja no Mercado da Ribeira está temporariamente encerrada. Os seus produtos podem também ser comprados na loja online.

