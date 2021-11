Abelha: o mercado de arte está de volta a Cedofeita

Mesmo a tempo do Natal. No Centro Comercial de Cedofeita vai encontrar trabalhos de ilustração, pintura, cerâmica e fotografia, criados por artistas locais.

Se já está a pensar nos presentes de Natal ou se quer dar um pouco mais de beleza à sua vida, um mercado de arte é um bom sítio para começar. Sobretudo um mercado como o Abelha, que apoia os artistas locais, mais ou menos conhecidos.

Na tarde de sábado, 4 de Dezembro, aquele que é um dos mercados mais concorridos do circuito artístico e cultural do Porto está de volta à cidade, entre as 14.00 e as 19.00. No Centro Comercial de Cedofeita, vai encontrar trabalhos de ilustração, pintura, cerâmica e fotografia, vindo das mãos e da imaginação de vários artistas.

"Depois de um ano 'fechados' em casa, as abelhas voam de volta para a décima primeira edição do Abelha, com o objectivo de promover o trabalho dos artistas e o amor crescente pela arte na nossa cidade", lê-se na nota de apresentação do evento. "Vamos fazer este Abelha com a mesma alegria dos anteriores, mas conscientes de que todos nós temos que cumprir e fazer cumprir as regras e recomendações de saúde relativas à covid-19."

O mercado Abelha é organizado pelo Hive Art Studio, um pequeno espaço no Centro Comercial de Cedofeita que pretende divulgar obras de artistas emergentes.

Centro Comercial de Cedofeita. Sábado, 4 de Dezembro, 14.00-19.00. Grátis.

