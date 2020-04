Adoce a quarentena com O Bolo de Chocolate da Joana

Joana Baptista trabalha na área do comércio de vestuário, mas, devido à situação actual, viu a sua actividade interrompida temporariamente. Como estar parada não era uma opção, aceitou o desafio lançado pela família e deu início a um projecto "há muito pensado".

Chama-se O Bolo de Chocolate da Joana e o nome não deixa margem para dúvidas. "Faço este bolo há quase 20 anos, sempre que comemoramos uma data festiva", conta. Feito com cacau 70%, ovos biológicos e açúcar mascavado, é também "uma forma de animar as pessoas" num momento como este.

Está disponível em dois tamanhos – o pequeno (13€) dá para até quatro pessoas e o grande (20€) chega para oito. Deve ser encomendado com dois dias de antecedência pelo telefone (910 780 134), através do email obolodechocolatedajoana@gmail.com ou por mensagem privada no Facebook ou Instagram.

As entregas são feitas no Grande Porto, com uma taxa de 2,50€, excepto em Matosinhos, onde são gratuitas.

