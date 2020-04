Miss Pavlova partilha receitas no Instagram

Antes de estar tudo fechado, a Miss Pavlova era um dos locais de eleição da Invicta para o brunch, óptimo para comer panquecas, ovos, taças de smoothies, iogurtes e brownies. Era também o sítio de eleição para as famosas pavlovas, um bolo com base de merengue crocante e recheios vários.

Ana Maio, a fundadora da marca, está agora a preparar um conjunto de vídeos com receitas exclusivas para partilhar através do Instagram. A rubrica chama-se “Na Minha Cozinha” e “já estava na gaveta há algum tempo”. No primeiro episódio, Ana ensinou a fazer curd de limão, que “pode usar como topping num iogurte, barrar numa bolacha ou mesmo como cobertura” de um bolo.

Não há datas definidas para as publicações, por isso esteja atento às redes sociais, mas fica prometido que na sexta-feira vai aprender a fazer mini pavlovas. O objectivo deste projecto é “partilhar com as pessoas receitas simples e práticas, sem terem de recorrer a grandes utensílios”, refere a dona da marca.

Além da rubrica “Na Minha Cozinha”, está também a preparar “I Believe in Pink”, uma frase que os clientes habituais já viram na parede da loja do Porto. A ideia surgiu em plena quarentena, quando Ana Maio arrumava as últimas coisas do espaço. Num misto de dever e de alguma tristeza, pensou que tinha de “continuar a dar o lado cor-de-rosa e positivo às pessoas”.

Nesta rubrica, a responsável pela Miss Pavlova vai conversar com mulheres empreendedoras e que a inspiram de alguma forma. A próxima convidada é Margarida Marques Almeida, autora do blogue Style it Up. Conheça o seu percurso, que implicações o surto está a ter na sua vida e descubra alguns truques para aproveitar melhor o tempo em casa.

Em tempo de quarentena, Ana Maio tem aproveitado para ver "séries que tinha em carteira", ler, rever livros de receitas e experimentar outras, mas sobretudo tem "ficado muito por casa". "É isso que devemos fazer, assim estamos a ajudar mais os profissionais de saúde e o país", conclui.

