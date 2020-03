Esporão prepara workshops e provas online

Prestes a entrar em desespero com tanto tempo livre? Nada tema. Nas próximas duas semanas, os colaboradores do Esporão vão orientar workshops e provas online no Instagram para o distrair nestes dias de quarentena.

Gastronomia, cerveja artesanal, azeite e vinho serão as temáticas abordadas nestas iniciativas, que terão sempre a duração de 30 minutos. Todos serão transmitidos às 21.00, com a excepção do workshop "Azeite para crianças", no domingo de Páscoa, em horário ainda a definir.

Com o chef Carlos Albuquerque, estão agendados um workshop de pão (30 de Março), outro com dicas gastronómicas e receitas (2 de Abril) e ainda um sobre desperdício zero na cozinha (9 de Abril).

Se quiser aprender mais sobre as bebidas do universo Esporão, esteja atento à prova de vinhos do Alentejo, com Sandra Alves, enóloga da herdade alentejana (1 de Abril). Não perca ainda a prova da Sovina, com Fábio Torre, mestre-cervejeiro da marca (15 de Abril).

+ Wine at Hour Home promove copo virtual ao fim do dia

+ Cerveja em casa: entregas e provas sem sair do sofá

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.