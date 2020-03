Cerveja em casa: entregas e provas sem sair do sofá

Fechar as portas não significa cruzar os braços. Algumas marcas de cerveja artesanal do Norte estão a esforçar-se para não parar, numa altura em que várias empresas tentam combater os efeitos do surto de Covid-19.

Como o Armazém da Cerveja, na Baixa, que agora faz entregas ao domicílio. As encomendas devem ser feitas até às 12.00 do dia do envio (através do Facebook, Instagram ou do email encomendas@armazem.beer) e a distribuição acontece às terças e sextas, na área do Grande Porto. A taxa de entrega é de 5€ e gratuita em pedidos acima dos 50€. Para consultar as cervejas disponíveis, nada como espreitar a lista aqui. Actualmente, todas as encomendas têm um desconto de 15%, por isso comece já a tratar da companhia para as próximas refeições.

A partir de hoje e até 2 de Abril, também a minhota Letra tem provas de cerveja artesanal comentadas e transmitidas diariamente no Facebook, pelas 18.00. Se se quiser juntar, pode comprar o kit de provar no site. Até ao fim do mês, há portes gratuitos e 10% de desconto em compras superiores a 12 unidades. Para isso, só precisa de usar o código promocional FICAEMCASA.



Numa altura em que ajudar os outros se torna ainda mais imperativo, alguns micro-cervejeiros nacionais doaram "uma quantidade considerável de produto desinfectante (ácido peracético) já diluído e pronto a utilizar, ou por diluir, e com a formação necessária para o fazer em segurança". Também a Super Bock Group e a Destilaria Levira se uniram para apoiar o Serviço Nacional de Saúde. Como? Transformando o álcool retirado na produção da Super Bock Free Sem Álcool para produzir gel desinfectante para as mãos.