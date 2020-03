Wine Hour at Home promove copo virtual ao fim do dia

O projecto Wine Hour at Home, uma parceria entre a Chefs Agency e a Martins Wine Advisor, surgiu de forma a que todos os portugueses possam juntar-se, ainda que virtualmente, para um copo de vinho. "Estamos, mais do que nunca, a precisar de momentos de descontracção para sobreviver à ansiedade social do momento", explica Adriana Fournier, directora de eventos da Chefs Agency.

Os "encontros" acontecem às 18.00 no Instagram, duas a três vezes por semana, e contam sempre com a presença dos produtores. Cada produtor "será convidado a abrir uma garrafa especial, a prová-la e a comentá-la, e o wine advisor Cláudio Martins e o sommelier Rodolfo Tristão darão os seus inputs", lê-se em comunicado.

Loic Pasquet, de Bordéus (França), ou Dominik Huber, de Priorat (Espanha), são alguns dos produtores internacionais confirmados para os próximos tempos. No dia 25 de Março há uma nova sessão às 18.00.

