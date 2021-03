Agora a happy hour pode ser em sua casa com a Cocktail InBox

Acabar um dia de (tele)trabalho com um cocktail na mão parece-lhe boa ideia? Então dê uma vista de olhos ao Cocktail InBox, um novo negócio portuense, nascido no confinamento, e que lhe leva cocktails clássicos a casa.

Foi no final de 2020 que, com "o objectivo principal de dar a conhecer a todos os portugueses o mundo e cultura dos cocktails", Bruno Gonçalves criou este projecto em parceria com André Martins. Ambos já tinham experiência em hotelaria e o primeiro também com algumas valências na área da coquetelaria e do serviço de bar.

É no Facebook e no Instagram que pode ficar a conhecer melhor este negócio, onde pode encomendar uma série de cocktails clássicos e reconhecidos pela IBA - International Bartenders Association. É o caso da Cuba Libra, do Daiquiri, da Margarita, do Cosmopolitan, do Dry Martini, entre muitos outros. Como a escolha é muita, para ajudar os clientes a tomar uma decisão, no dia 21 de cada mês é lançada uma lista com recomendações de nove bebidas, mas os restantes continuam a estar disponíveis para encomenda.

Todos os cocktails são entregues dentro de uma caixa, que faz lembrar outros tempos, e é lá dentro que vem tudo o que precisa. Para já, apenas pode comprar as bebidas numa modalidade que os fundadores chamam de "Bota a Baixo", que consiste no envio de garrafas de 100ml com os cocktails já misturados e que só precisam de ir para o frigorífico. Quando os quiserem beber, os clientes só precisam de agitar e colocar num copo com gelo.