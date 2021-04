Nos últimos tempos, a camisola poveira tem estado nas bocas do mundo, devido à polémica que envolveu a designer americana Tory Burch – que tinha, na sua loja online, uma réplica da peça, sem os devidos créditos. Entretanto, o artigo foi retirado, mas a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim decidiu incluir as tradicionais camisolas no marketplace É Bom Comprar Aqui!.

O anúncio foi feito no início do mês, no site oficial do município. O presidente da Câmara, Aires Pereira, explica que "a promoção da compra da camisola poveira é uma ode à história e herança cultural do concelho da Póvoa de Varzim e, também, uma forma de valorizar e dignificar o trabalho meritório desenvolvido pelos nossos artesãos locais há mais de 150 anos".

Estão disponíveis para venda, nacional e internacionalmente, as camisolas de vários artesãos do concelho, cujos lucros revertem a 100% para os responsáveis pelos modelos vendidos. Como todas as peças são feitas à mão, não existem duas exactamente iguais. A produção de cada camisola exige, em média, cerca de 50 horas. Como não há stock guardado, foi estabelecido um período de 30 a 90 dias de espera para a entrega de cada peça, com um limite de duas por compra.

Apesar de já contarem com a adesão de vários artesãos, o município está sempre disponível para receber mais pessoas que saibam produzir a camisola e a queiram vender. Basta contactar através de email (pturismo@cm-pvarzim.pt) ou telefone (252 298 120).

© DR Cartaz de divulgação da iniciativa

É Bom Comprar Aqui! é uma aplicação gratuita, disponível para Android e IOS, que pode ser utilizada por qualquer pessoa para comprar e ficar a conhecer o melhor do comércio tradicional da Póvoa de Varzim. A app permite aceder aos produtos, localização, horários e contactos. Além disso, também é possível fazer encomendas, escolher um prestador de serviços para as entregas e optar entre diferentes formas de pagamento.

A iniciativa é promovida pelo Município da Póvoa de Varzim, com o apoio da Junta de Freguesia da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai e da Associação Amigos do Museu.

+ Marcas portuguesas para comprar lãs

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Continua apaixonado pelo Porto? Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade