Águia debilitada está a recuperar no Parque Biológico de Gaia

Uma águia-de-asa-redonda foi encontrada em estado debilitado na localidade de Nogueira da Regedoura, no concelho de Santa Maria da Feira. Encontra-se agora no Parque Biológico de Gaia, com vista à sua recuperação e futura restituição ao seu habitat natural.

O Comando Territorial de Aveiro, através do Destacamento Territorial de Santa Maria da Feira, recuperou esta ave de rapina após o alerta de um cidadão. Em comunicado, esclarecem que encontraram a ave "aparentemente debilitada, com sinais de desnutrição e com dificuldades em voar", levando-a para o Centro de Recuperação de Fauna do Parque Biológico de Gaia, em Avintes.

O centro de recuperação do Parque Biológico de Gaia ajuda animais encontrados feridos ou detidos ilegalmente em cativeiro. Sempre que possível, todos os animais selvagens da fauna portuguesa que são tratados no centro serão depois devolvidos à natureza, em local apropriado.

A águia-de-asa-redonda, também conhecida como bútio-comum, é uma ave de rapina diurna que vive numa grande variedade de habitats, desde as montanhas às planícies. A sua dieta é carnívora e inclui pequenos mamíferos, pequenos vertebrados (répteis e aves) e insectos, podendo ter comportamento necrófago. No Parque Biológico de Gaia vivem algumas águias que foram encontradas feridas e sem condições para a sua restituição à natureza.

A Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), com funcionamento permanente, está ao serviço dos cidadãos para denúncia de infracções ambientais e esclarecimento de dúvidas ambientais.

