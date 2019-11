Alameda recebe exposição com caricaturas de Woody Allen

O cineasta Woody Allen vai ser a personagem principal das caricaturas expostas na Galeria Art Spot do Alameda. A exposição “Woody Allen na Caricatura Internacional” é possível ver no Piso 3 deste centro comercial até dia 30 de Novembro.

Os desenhos fazem parte do Prémio Especial de Caricatura do PortoCartoon-World Festival, organizado pelo Museu Nacional da Imprensa. Recentemente, o espaço Art Spot recebeu exposições em que Cristiano Ronaldo, Amália Rodrigues e Sara Sampaio protagonizaram as mais diversificadas caricaturas.

A curadoria da exposição é do director do museu, Luiz Humberto Marcos, e poderá ser visitada todos os dias no horário do centro comercial, das 10.00 às 23.00, e ao fim-de-semana, das 10.00 às 00.00.

O mais recente filme do realizador, Um dia de chuva em Nova Iorque, estreou em Portugal poucos dias antes da inauguração.

