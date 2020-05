Ambitious lança acção solidária para apoiar a Cáritas

A Ambitious quis seguir o exemplo de outras marcas portuguesas e aliou-se a uma causa solidária. Até dia 30 de Junho, 25% do preço de venda de qualquer produto da marca vai ser doado à Cáritas.

Segundo explica Pedro Santana, director de marketing da marca, em comunicado, a Ambitious optou por apoiar a Cáritas por ser uma instituição que actua localmente e porque, neste momento, está "com dificuldades em continuar com as suas campanhas [de angariação de fundos]".

Ainda no mesmo comunicado, Paulo Gonçalves, presidente da Cáritas Diocesana do Porto, refere a importância de começar a preparar o futuro e esclarece como é que será aplicado o dinheiro angariado: "Dada a nossa abrangência territorial, estaremos ao lado das paróquias na resposta às necessidades básicas das famílias que foram, inesperadamente, afectadas por esta crise pandémica e, agora, social. Tendo em conta este ressurgimento das grandes dificuldades alimentares, pensámos canalizar esta verba para o apoio alimentar de emergência".

Isto significa que, quando comprar um par de sapatilhas ou uma peça de roupa (a Ambitious lançou, recentemente, a sua primeira linha de vestuário), vai estar a ajudar quem está a passar mais dificuldades devido à pandemia de Covid-19.

