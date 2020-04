Ambitious lança primeira colecção de roupa

A Ambitious, marca de calçado de Guimarães especializada em sapatilhas para homem, decidiu aventurar-se noutra área da moda. O resultado é "Call Me", a primeira colecção cápsula de roupa da marca.

Entre as 31 peças disponíveis, vai encontrar sweatshirts, casacos, t-shirts e calças com silhuetas descontraídas, inspiradas no estilo dos "Club Kids" e na década de 1990. Esta é uma colecção que "promete oferecer um design inteligente com linhas simples e assertivas, privilegiando o uso de materiais puros como o algodão", diz a marca em comunicado. Todos os artigos da Ambitious são feitos no Norte de Portugal.

A colecção está à venda na Minty Square, onde pode também comprar as sapatilhas da marca. Os preços vão dos 49€ aos 199€.

© DR

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Maria Maleta lança nova colecção de malas e mochilas sustentáveis

+ Ach Brito lança novo sabonete com leite de burra

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.