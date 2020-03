Maria Maleta lança nova colecção de malas e mochilas sustentáveis

Se está a precisar de boas notícias, fique a saber que a Maria Maleta, marca portuense conhecida pelas mochilas com design original, vai lançar uma nova colecção. A No Season Collection, composta por sete modelos de malas e mochilas feitas com materiais sustentáveis e vegan, vai estar disponível online a partir do dia 1 de Abril.

Com esta colecção, o objectivo das fundadoras da marca, Ana Neto e Daniela Marques, é oferecer ao público novas peças com design minimalista que podem ser usadas em qualquer altura do ano.

Outra preocupação foi a utilização de materiais sustentáveis, como têxteis provenientes de poliéster e plástico reciclados, anilina sintética biodegradável, entre outros tecidos impermeáveis e recicláveis. A estes juntam-se a pele de curtimenta vegetal e o bio couro, materiais com que a marca já tinha trabalhado antes.

O resultado são sete malas e mochilas, com diferentes combinações e opções de cores. Entre elas, há três modelos 100% vegan: a bum bag, a drawstring e a backpack.

© DR

Os preços desta colecção vão dos 85€ aos 390€ e todos os artigos de pele têm garantia vitalícia. Já para os restantes, a Maria Maleta tem um programa que permite aos clientes reciclar uma peça antiga ou receber um vale pela devolução do produto para reciclagem.

