Antigas locomotivas do Porto de Leixões vão ser recuperadas

As históricas locomotivas vão ser recuperadas nas oficinas da CP, na Estação Ferroviária de Contumil. Serão posteriormente partilhadas com a comunidade.

As antigas locomotivas que estavam armazenadas na infra-estrutura portuária de Leixões foram recolhidas no dia 17 de Fevereiro para serem recuperadas nas oficinas da Comboios de Portugal (CP), na Estação Ferroviária de Contumil, anuncia a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Esta "peças únicas de arqueologia industrial do Porto de Leixões" serão remetidas para avaliação e depois recuperadas, de acordo com as recomendações técnicas da CP.

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo pretende posteriormente mostrar à comunidade algumas "peças que retratam o património histórico e industrial", em particular estas locomotivas, que retratam também a ligação do porto à ferrovia.

