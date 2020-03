Lembre os momentos históricos de Matosinhos em 9 filmes

A Câmara Municipal de Matosinhos disponibilizou na sua página oficial um conjunto de filmes onde pode ficar a conhecer melhor a história da cidade. No conforto da sua casa, vai poder aceder a nove filmes que retratam momentos como a inauguração do Porto de Leixões, as Festas do Senhor de Matosinhos em 1967, o naufrágio do transatlântico "Veronese" ou o transporte ferroviário da pedreira de S. Gens até Leixões.

As obras são da autoria dos Serviços Cinematográficos do Exército Português e algumas remontam à época do Estado Novo. Pode ficar a conhecer o submarino alemão U-1277, que afundou em Matosinhos, e visitar monumentos como a Igreja do Bom Jesus, o Farol da Boa Nova e a Capela de Sant’Ana. Os vídeos duram entre dois a 30 minutos e são exemplos muito concretos da identidade de Matosinhos.

O município oferece ainda acesso a livros do Plano Nacional de Leitura, a obras de Camões e áudio livros sobre o Oriente. Para ficar a conhecer com detalhe as bibliotecas disponíveis basta clicar aqui, até porque “ler é, neste momento, a nossa maior liberdade”, afirma a autarquia.

Descubra também as exposições de arte e actividades criativas que o Museu da Quinta de Santiago publica semanalmente no Facebook.

