Antigo Museu Romântico do Porto reabre com entrada gratuita

Junto aos jardins do Palácio de Cristal, o museu renasce com um novo nome e projecto, a partir de 28 de Agosto: Extensão do Romantismo do Museu da Cidade.

O antigo Museu Romântico da Quinta da Macieirinha vai renascer como Extensão do Romantismo do Museu da Cidade. Durante a Feira do Livro do Porto, vai funcionar com horário alargado ao fim-de-semana e acesso gratuito. A inauguração, no dia 28 de Agosto, será marcada por uma exposição com base no famoso Herbário de Júlio Dinis, o autor evocado na edição deste ano da Feira do Livro.

Despido dos adereços de casa burguesa oitocentista, o antigo museu abre-se agora a "um novo tempo, em sintonia com a contemporaneidade", lê-se no site do município. O novo espaço museológico constitui-se como "um local em torno da ideia de romantismo e reflexão sobre o seu impacto e influência na cidade do Porto, com um interior renovado".

Até 27 de Fevereiro de 2022, poderá visitar a exposição Quando a Terra Voltar a Brilhar Verde para Ti, que pede o título emprestado a um verso do poeta alemão Hölderlin, também usado pela dupla de cineastas Jean Marie Straub e Danièle Huillet para o seu filme sobre a morte do filósofo grego Empédocles.

No local poderá ser apreciado o famoso Herbário de Júlio Dinis, em diálogo com desenhos e esculturas de artistas como Rui Chafes, Ilda David, Teixeira de Pascoaes, Manuel Rosa e Lourdes Castro. Há ainda pinturas murais de José Almeida Pereira, realizadas a partir de obras de artistas ligados ao imaginário romântico, e uma composição sonora original de Jonathan Uliel Saldanha e Pedro Monteiro.

A Quinta da Macieirinha foi a antiga casa de campo da família de negociantes e industriais portuenses Ferreira Pinto Basto. Está também intimamente ligada à memória de Carlos Alberto, rei da Sardenha e príncipe do Piemonte, que se exilou no Porto em 1849 e arrendou uma parte da casa da Quinta da Macieirinha, onde morreu poucos meses depois.

Em 1972, a propriedade foi adquirida pela Câmara do Porto, que ali instalou o então Museu Romântico, recriando uma casa aburguesada de meados do século XIX com mobiliário original e algumas réplicas de peças que compunham a habitação na época em que aí residiu Carlos Alberto. Depois da intervenção arquitectónica de Camilo Rebelo, e de obras de restauro em algumas importantes peças da colecção, o museu reabriu as portas em 2017. Renasce agora, em 2021, com um novo projecto museológico.

Extensão do Romantismo: Rua de Entre-Quintas, 220 (Porto). Ter-Sex 10.00-17.30, Sáb-Dom 10.00-21.00. Entrada livre de 28 Agosto a 12 Setembro.

