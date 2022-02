Antigo Museu Romântico do Porto recebe concertos gratuitos de piano

O Museu Romântico é agora a Extensão do Romantismo do Museu da Cidade

A Extensão do Romantismo vai acolher o Festival de Santa Cecília, que surge da parceria entre a Câmara Municipal do Porto e o Curso de Música Silva Monteiro. O evento tem como objectivo principal aproximar os premiados e participantes do Concurso Internacional de Santa Cecília (CISC) do público portuense. A edição deste ano, que conta com a participação dos premiados do ano passado, decorre de 4 a 6 de Fevereiro.

O festival realiza-se num piano histórico que pertenceu a Guilhermina Suggia e é dedicado a um repertório dessa época. Trata-se de um piano restaurado pela oficina especializada da Lamiré Casa dos Pianos, que tem um valor sobretudo simbólico, por ter sido um instrumento de estudo da célebre violoncelista portuense. A entrada é gratuita, mas está sujeita a levantamento de bilhete nas estações do Museu da Cidade no dia do concerto, com entrega limitada a dois bilhetes por pessoa.

O primeiro recital acontece a 4 de Fevereiro, às 18.30, com Philipp Scheucher, também vencedor do International Music Prize (Colónia), a interpretar três sonatas de Beethoven. No dia seguinte, 5 de Fevereiro (16.00), Ivan Bašić interpreta Scarlatti, Chopin, Ravel e Cláudio Carneiro. A fechar o festival, no dia 6, às 16.00, o pianista e doutorando na Academia das Artes de Novi Sad, Aleksandar Djermanović, interpreta Bach, Schubert, Lizst, Rachmaninoff e as valsas de Brahms.

O Concurso Internacional de Santa Cecília realiza-se anualmente na Casa da Música e em Julho de 2022 organiza a sua 24.ª edição, contando com a participação de mais de 100 pianistas oriundos de todo o mundo. A Câmara Municipal do Porto atribui o Prémio Cidade do Porto ao primeiro classificado do CISC e apoia a organização deste festival.

Recorde-se que o antigo Museu Romântico da Quinta da Macieirinha renasceu como Extensão do Romantismo do Museu da Cidade do Porto em Agosto de 2021, com um novo projecto museológico e um interior renovado. Constitui-se agora como um espaço de reflexão em torno da ideia de romantismo e o seu impacto e influência na cidade do Porto. Regularmente promove visitas orientadas e recitais de piano – consulte a agenda no site do Museu da Cidade. Pode ser visitado de terça-feira a domingo, entre as 10.00 e as 17.30.

