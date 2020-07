Aos domingos, há aulas de dança gratuitas ao ar livre no Bonfim

A partir desta semana, as ruas do Bonfim enchem-se de animação e movimento com o estúdio Move T, que convida miúdos e graúdos a abanar a anca em aulas de dança ao ar livre, das 16.00 às 18.00, em diversos espaços da freguesia. A aula inaugural acontece a 19 de Julho, na Praça de Francisco Sá Carneiro (antiga Praça Velázquez), atendendo às normas de segurança e distanciamento social recomendadas pela Direcção-Geral de Saúde.

É “no sentido de proporcionar a todos saúde e bem-estar através do movimento” que as aulas se repetem a 26 de Julho (Jardim do Sopé da Igreja do Bonfim), 2 de Agosto (Praça da Alegria) e 9 de Agosto (Jardim Paulo Vallada), dentro do mesmo horário. Todos são convidados a juntar-se ao grupo, independentemente da experiência ou aptidão prévias.

O mais importante é ter vontade de contrariar a moleza dos dias de calor para fazer exercício e divertir-se ao mesmo tempo. Se preferir, pode ficar apenas a assistir, e quem sabe ganhar coragem para participar numa próxima. As aulas ficam a cargo da professora Paula Vasconcelos. Pode obter mais informações sobre a iniciativa através do número 934 752 219.

