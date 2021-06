Aos sábados há música ao vivo no soMos Restaurant & Lounge

Depois de, em Maio, divulgar uma nova carta inspirada nos sabores do sul da Europa, o soMos Restaurant & Lounge apresenta agora outra novidade: música ao vivo.

Aos sábados, a partir de 12 de Junho, pode contar com Concertos com Sabor, entre as 20.00 e as 22.00. "Com as noites mais longas e quentes retoma o ingrediente secreto que promete fazer soar sinais muito aguardados de normalidade e deixar o tema da pandemia à porta", explica o restaurante, em comunicado.

O soMos, instalado no hotel Crowne Plaza, conta com um novo menu, que vai acompanhar bem a música, com pratos como camarão crocante com sweet chilli e guacamole (9€), filete de dourada com beurre blanc, cremoso de pastinaga e vegetais salteados (16€) e torta de azeitona com creme de ovos (4€).

Avenida da Boavista, 1466. Esplanada: Seg-Dom 10.30–22.30. Restaurante: 12.30-15.00; 19.30-22.30. Contacto: 22 607 25 52.

