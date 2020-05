Apadrinhe um animal e receba 24 garrafas de cerveja

Os tempos difíceis que vivemos não afectam apenas os humanos, mas também os animais que, mais do que nunca, precisam de ajuda. Uma forma de o fazer passa por apoiar as associações zoófilas, para que estas possam fazer frente aos desafios provocados pelo surto de Covid-19. A SOS Animal, que viu o seu Hospital Veterinário registar uma quebra de receitas na ordem dos 70% durante a quarentena, é uma das organizações que precisam de auxílio. Os interessados em contribuir podem apadrinhar um ou mais mais animais da entidade.

Caso decida dar este passo, tudo o que precisa de fazer é ir ao site da SOS Animal e escolher qual o(s) patudo(s) que quer apadrinhar e durante quanto tempo. A organização vai então apresentar-lhe uma estimativa dos custos mensais, de acordo com as necessidades do animal em causa. Com base no valor, ajuda com a quantia que quiser e puder.

Caso se torne padrinho de um dos animais da associação no decorrer do período de quarentena, a marca de cerveja artesanal Lagunitas compromete-se a entregar-lhe, em casa, um kit com 24 garrafas de cerveja, um copo, um porta-chaves e uma t-shirt da marca.

