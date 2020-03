Creche gratuita para cães de pessoas afectadas por Covid-19

No tempo de isolamento e incerteza da crise de saúde pública, nem todos conseguem cuidar dos seus animais. A pensar nisso, a Pet Lovers anunciou que vai oferecer vagas da sua creche aos cães cujos donos estiverem doentes, internados ou a prestar apoio a quem precisa durante o surto de Covid-19.

"A oferta de creche gratuita vai funcionar até essa onda passar. Sabemos que pode demorar um pouco", explica Arthur Pugliese, co-fundador do espaço. Disponibilizam-se também para ir buscar o seu patudo, dar-lhe um bom banho e voltar a trazê-lo todo bonito e cheiroso. A nossa vida pode estar em pausa, mas o nosso melhor amigo merece continuar a receber os melhores cuidados.

A Pet Lovers abriu em Fevereiro na Rua Domingos Sequeira, na Boavista. Além da creche para cães e do serviço de banho e tosquia, têm espaço para eventos como workshops. Funcionam também como co-work low cost, com taxas desde 10€, onde as pessoas vão poder "trabalhar, estudar ou apenas passar um tempo com o cãozinho".

Não há, até agora, provas de que animais domésticos como cães e gatos possam transmitir a Covid-19 a humanos. Há apenas registo de um cão infectado pelo novo coronavírus em Hong Kong. A Organização Mundial de Saúde e a Ordem dos Médicos Veterinários lançam o apelo para que as pessoas não abandonem os seus animais nesta altura. Até porque eles podem ser bons aliados contra a ansiedade e o stress do isolamento. Como medida de prevenção, aconselha-se que se evitem contactos mais íntimos como deixá-los lamber a cara ou as mãos. De resto, faça-lhes todas as festinhas que quiser, eles merecem.

