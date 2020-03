Aprenda mais sobre os patudos na Dog Summit de Braga

Se quer saber mais sobre o mundo em que vive o seu amigo de estimação de quatro patas, dê um salto às Seminar Sessions que fazem parte do projecto Dog Summit. A iniciativa acontece este sábado 7, em Braga, e lá poderá aprender mais sobre alimentação natural, dominância e agressividade, castigos e terapias naturais, como musicoterapia e reiki para os patudos. O evento, que tem como objectivo melhorar a relação dos tutores e donos com o seu cão, tem início às 09.00 no Espaço Vita e termina às 19.00.

Durante as várias conferências serão abordados temas como treino positivo canino, nutrição, saúde e bem-estar, divididos em cinco seminários com formato interactivo. Há ainda uma zona com expositores para percorrer e fazer compras.

Cláudia Estanislau, fundadora da It’s All About Dogs, treinadora e comportamentalista canina; Hugo Roby, treinador de animais e actualmente educador no canil Municipal do Porto; Sónia Silva, educadora canina; Olga Porqueras e Ilsa Fishburns, terapeutas holísticas, vão lá estar a falar sobre estas áreas. O bilhete custa 28€.

