O “Planeta Água” é o foco de mais uma edição do Aquaporto 2019, que está de volta à cidade entre os dias 11 e 13 de Outubro. Ciência, animação e cultura são o mote para três dias de aprendizagem no Parque da Cidade.

Este ano, o festival conta com a representação de um globo terrestre como imagem o evento, pintado pelo grafiter portuense Hazul. Com carácter científico, a iniciativa tem como objectivo sensibilizar para a prevenção dos recursos hídricos e, por isso, tem apostado numa componente prática, que facilita o saber através da animação.

Asim sendo, conte uma programação diversificada, como experiências com água, palestras, jogos de tabuleiro inspirados no tema, entre outras actividades, pensadas para um público-alvo muito abrangente, como famílias, escolas e turistas. O acesso é livre e acontece entre as 10.00 e as 19.00, pela entrada norte do Parque da Cidade do Porto, junto à Estrada da Circunvalação.

