ArrábidaShopping recebe exposição fotobiográfica de Vieira da Silva

Apesar de, normalmente, não serem galerias de arte, os centros comerciais no Porto e em Vila Nova de Gaia são muitas vezes o local escolhido para exposições que destacam grandes artistas portugueses e internacionais. É o caso da mostra fotobiográfica de Maria Helena Vieira da Silva que, até 5 de Setembro, vai ocupar a Galeria Pop-Up (no piso 1) do ArrábidaShopping. A entrada é gratuita.

Percurso fotobiográfico de Maria Helena Vieira da Silva é uma exposição organizada pela Fundação Arpad Szenes — Vieira da Silva e vai contar com cerca de 28 painéis, com um por um metro, que vão transportar todos visitantes para a vida e obra da artista, através de fotografias da carreira da artista e excertos de cartas que "atestam algumas particularidades do seu percurso", lê-se em comunicado.

Além disto, também vão estar em exposição excertos de recortes de jornais relativos a diferentes períodos da vida da artista e reproduções de esboços, esquissos e obras que foram essenciais no seu percurso como pintora.

“É uma honra para o centro servir de palco para apresentar o percurso de Maria Helena Vieira da Silva, uma das artistas mais importantes do nosso país. Receber esta exposição vem também reforçar o caminho do ArrábidaShopping em tornar a arte e cultura mais acessível aos portugueses", explica Tomás Furtado, director do centro comercial.

Tal como a exposição Valquírias de Joana Vasconcelos no NorteShopping, esta mostra faz parte do projecto Cultura no Centro, que envolve os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra "que quer tornar a arte e a cultura acessível a todos".

