Artistas do Porto actuam no Ferro Bar para manter viva a cultura

Mais de 20 artistas do Porto vão juntar-se no "Pré-Juízo Final", um conjunto de sessões a decorrer até 27 de Novembro para apoiar os profissionais do meio do espectáculo.

"Pré-Juízo Final" é o nome das sessões de ocupação artística e musical que vão decorrer no Ferro Bar até 27 de Novembro. Mais de 20 artistas vão juntar-se para esta acção de cariz social e de chamada de atenção para a situação actual das salas de programação cultural, dos artistas e de todos os profissionais envolvidos no meio do espectáculo.

Devido à pandemia, várias salas, discotecas e bares já fecharam ou estão em risco de fechar em breve. Assim, programadores, artistas, designers, DJs, técnicos, produtores e cozinheiros, entre outros, juntam-se para estas sessões, com a missão de "manter viva a actividade cultural da cidade do Porto”, lê-se na página da iniciativa.

Participam nomes como Xico Ferrão, Rodas, ZZML, Frágil, Ornatos Violeta (em formato DJ set), Lorr No, Ócio, Poesia Cócó, DJ Farofa, Phephz, Clita, Lonzdale's Fantasy, A Pacheco & Nomi, Palmiers, Alexandre Soares (Três Tristes Tigres), Karpet & Méziguel, Solar Corona Elektrische Maschine, Tilinhos, Saraiva, Nuno Forte, DJ Tilulu, DJ Ugho, DJ Lola, Punga e H_Frasa.

As portas do Ferro Bar abrem às 16.00 e as actuações começam pelas 17.30, terminando às 22.00. As sessões seguirão todas as normas da Direcção-Geral de Saúde, respeitando as boas práticas vigentes. Ao público será solicitado que adira aos donativos voluntários conscientes – uma parte do valor angariado será entregue à União Audiovisual e o restante será distribuído pelos artistas e outros profissionais envolvidos neste evento.

A União Audiovisual tem estado a recolher alimentos doados e a distribuí-los por profissionais do sector do espectáculo que se encontram em sérias dificuldades, sem dinheiro para garantir a sua alimentação e das suas famílias. À entrada do Ferro Bar existe uma banca de recolha de alimentos para todos os que queiram e possam ajudar estas famílias.

+ Salas e clubes com programação própria juntam-se para pedir apoios estatais

+ O mais recente bar do Porto é rico em ferro

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal