O mais recente bar do Porto é rico em ferro

Bem perto da estação de São Bento está agora o Ferro Bar, um novo espaço para quem gosta de ouvir música ao vivo, beber cocktails de autor e descontrair num terraço com uma bela vista para a cidade, sem pretensiosismos. Para fazer jus ao nome, o proprietário Sérgio Ribeiro (que liderava o já extinto Armazém do Chá) decorou o bar com velharias e antiguidades em ferro e estipulou que tanto o menu de comida como o de cocktails tinham de ser ricos em ferro.

A responsável pelos cocktails é Lia Igreja de Oliveira, ex-bartender do Terraplana que para este novo projecto criou várias interpretações de clássicos, como o Iron Mule (8€), com whiskey irlandês, lima, ginger beer, espinafre e espirulina — um cocktail que é, precisamente, rico em ferro. “Gosto da ideia de brincar com ingredientes que geralmente são de cozinha e adaptá-los a bar”, diz Lia. Também aconselhamos o Peach Fizz (7,50€), com gin, Aperol, pêssego, limão, bitter de laranja e soda, ou o Spicy Swizzle (7,50€), com rum, manga, malagueta, lima e sidra, ambos inspirados nas cores do bar. A carta de cocktails ainda está em fase de desenvolvimento e vai crescer nos próximos tempos, integrando mais bebidas ricas em ferro, com ingredientes como agrião ou rúcula. Fora dos cocktails pode optar por um copo de vinho (2€) ou um pint de Guiness (5€).

© Marco Duarte

Para petiscar há hambúrgueres de picanha (7,50€-8,80€), tibornas (4€) e saladas (5€-7€). Brevemente, Inês Sobral, responsável pela cozinha, vai adicionar mais exemplares de finger food.

O Ferro Bar conta com uma pequena sala de espectáculos que acolhe, todas as quintas-feiras, noites de stand-up comedy e, aos fins-de-semana, concertos de jazz e de rock. Mas a música não fica por aqui. Também há DJ sets no terraço durante a tarde, onde pode ver os comboios a passar e sorver a vista para a Torre dos Clérigos e para a Sé. Fique atento à página do Facebook para estar a par dos próximos eventos.

Fique ainda a saber que o Ferro Bar partilha o edifício com mais quatro projectos distintos, que pode conhecer de uma machadada só: as lojas de roupa e acessórios Vicent e scar-id, a loja de ilustração The Cave Illustration e a galeria de fotografia The Cave Gallery.

+ Os melhores bares no Porto

+ Dez sítios para beber cocktails de autor no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.