As pizzas de Antonio Mezzero estão de volta

De terça a domingo ao jantar, pode encomendar as pizzas do restaurante em Matosinhos de Antonio Mezzero, o campeão mundial da pizza napolitana.

Em 2018, o mestre pizzaiolo napolitano Antonio Mezzero venceu o título de campeão mundial da pizza napolitana no Troféu Caputo, onde competiu com mais de 500 pizzaiolos de todos os cantos do mundo. No seu restaurante em Matosinhos, as pizzas são feitas como manda a tradição, onde sobressai a simplicidade dos sabores, a frescura e a qualidade dos ingredientes.

Após uma pausa, o restaurante volta a abrir as portas esta terça-feira para take-away e entregas ao domicílio. "As limitações existem, mas dentro de cada pizza que sairá da minha casa o amor e a paixão será infinito. Obrigado a todos vocês que sempre nos acompanham e nos apoiam, prometemos manter a nossa qualidade e vos servir sempre da melhor forma", diz Antonio Mezzero.

As pizzas de autor são as estrelas do menu. Como a Pulcinella, com tomate, mozarela, salame picante, pimento assado, alho, orégãos, parmesão, azeitonas e manjericão (a partir de 20€), ou a Tartufella, com creme de trufa branca, mozarela, fiambre de perú trufado, rúcula e parmesão (a partir de 24€).

A partir de 14,50€, também pode personalizar a pizza com os seus ingredientes preferidos, cuja base terá molho de tomate e mozarela. Ou então encomende o Kit Pizza Napoletana (10,50€), para fazer pizza em casa com os ingredientes originais. O kit inclui as instruções e os ingredientes: massa de pizza, molho de tomate S. Marzano D.O.P., mozzarella di bufala D.O.P., manjericão e azeite.

Para as entradas, pode pedir focaccia (3,50€), burratina (6,50€), bruschetta (2,50€), grissini (0,80€) ou o antipasto misto com charcutaria italiana, queijo, bruschetta e focaccia (16,50€). Nas sobremesas há opções como tiramisù (5,50€), calzone Nutella (6,50€), panacota (5,50€) e sabores variados de gelato (10,50€/500g). Consulte aqui o menu.

Neste momento, o take-away funciona de terça-feira a domingo, das 19.00 às 22.00, no restaurante da Avenida Menéres, em Matosinhos. O serviço de entrega própria vai estar disponível apenas à sexta-feira, sábado e domingo. Pode fazer a sua encomenda através do número de telemóvel 914 596 211 ou do telefone 229 382 806.

