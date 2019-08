Inteligência artificial, data science, segurança, acessibilidade e realidade virtual são alguns dos temas que vão estar em debate nas 28 conferências e nos oito workshops programados para a primeira edição do Connect Fest, “o novo evento de tecnologia que pretende afirmar-se como um dos maiores do país”, pelo que se pode ler no portal de notícias da Câmara Municipal do Porto.

Na iniciativa, a realizar na Ordem dos Contabilistas Certificados (Largo 1º de Dezembro, 11), nos dias 5 e 6 de Setembro, os painéis vão ser conduzidos por mais de 30 oradores, essencialmente especialistas de multinacionais como a Google, a Amazon, a Microsoft e a Bosch.

Macy Kuang, da Miaomiao Games, Dinis Guarda, da Ztudium, Joe Birch, da Buffer, e Julio Faerman, da Amazon, estão entre os nomes confirmados para participar nesta festa da tecnologia, que se direcciona a um público especializado e “tem como objectivo promover o debate e a partilha de conhecimento sobre as principais tendências tecnológicas do futuro”.

Se está interessado em fazer parte deste evento, que conta com o apoio do executivo camarário, saiba que os bilhetes são vendidos exclusivamente online. Pode adquiri-los aqui.

