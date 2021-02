Ask Why: a nova marca portuguesa de camisolas sem género

Ask Why

Criada por Joana Valadas, a Ask Why é uma marca portuguesa de camisolas 100% algodão orgânico, sem género e bordadas à mão. “A Ask Why pretende confrontar assuntos que acho que ainda são olhados como tabus pela sociedade. O intuito é que cada um possa vestir a sua causa”, explica Joana.

Tudo começou no primeiro confinamento, quando Joana foi afastada temporariamente da sua área de trabalho, em hotelaria. Fechada em casa, deu asas à imaginação – escreveu e partilhou, na sua página de Instagram, inúmeros textos sobre assuntos como o racismo, a homofobia e a violência doméstica.

Joana sabia, desde cedo, que não ia ficar por ali: “Já em Março tinha a vontade de criar algo através das redes sociais, não sabia concretamente o quê. Não queria ficar só pelos textos”, recorda Joana. Algum tempo passou e Joana juntou-se à Avó veio Trabalhar – são as “avós” que tratam dos bordados à mão da marca.

A camisola "Beijo quem eu quero!" (23€) surge do pressuposto de que “quem beijamos, ninguém tem o direito de questionar” e o modelo "Não é não!" (23€) representa que é inaceitável qualquer tipo de violência. As camisolas estão disponíveis no site e os tamanhos vão do XS ao XL. Devido à pandemia, a encomenda demora entre dez a 15 dias até chegar ao destino.

Brevemente haverá novidades: a Ask Why vai lançar outras peças de roupa, acessórios e uma nova colecção de camisolas com frases diversas e com outras cores.

