Até Junho, pode viajar do Porto a Vigo de comboio por 5,25€

O comboio que liga o Porto à Galiza, com duas ligações diárias, conta agora com preços especiais. Até Junho, pode viajar até Vigo com bilhetes desde 5,25€.

A CP – Comboios de Portugal e a espanhola RENFE lançaram uma campanha promocional para as viagens realizadas no comboio Celta, que liga o Porto a Vigo. De Março a Junho de 2022, há 15 mil viagens entre as duas cidades desde 5,25€. Já as ligações do Porto a Santiago de Compostela, através do enlace em Vigo, custam desde 10,30€.

Com duas ligações diárias nos dois sentidos, pode ir e voltar no mesmo dia ou planear uma escapadinha de fim-de-semana à Galiza. Com paragens em Nine, Viana do Castelo e Valença, o comboio parte da Estação de Campanhã às 08.13 e às 19.10, com chegada a Vigo às 11.35 (hora de Espanha) e 22.34 (hora de Espanha). De Vigo, há partidas às 08.58 (hora de Espanha) e 19.56 (hora de Espanha), chegando ao Porto às 10.20 e às 21.18.

Este desconto é limitado ao número de lugares disponibilizados com promoção em cada comboio. Os bilhetes promocionais podem ser adquiridos nas bilheteiras da CP ou em www.renfe.com.

+ Vêm aí viagens de comboio para ver as amendoeiras em flor no Douro

+ Linha de alta velocidade vai ligar o Porto a Lisboa em 1h15