Até Outubro há sunsets e hambúrgueres no Soundwich às quintas-feiras

Para promover o lançamento de sete hambúrgueres que se identificam pelo género de música, o Bark, quiosque junto à esplanada principal do Soundwich, vai ser palco de sunsets a partir das 18.30 às quintas-feiras até ao início de Outubro (em Agosto só há um, que toda a gente precisa de férias).

A carne marinhoa, de uma raça autóctone portuguesa, foi a matéria-prima escolhida para a maioria dos hambúrgueres, mas também há uma opção vegetariana e outra vegan, com burguer de grão-de-bico com brie, aioli, cebola roxa e rúcula, e burguer de feijão com cogumelos salteados, curgete, agrião e molho vinagrete, respectivamente.

No dia 1 de Agosto há soul com o DJ Francisco Coelho e o hambúrguer vegetariano; a 5 de Setembro o DJ Xico Ferrão toca os clássicos e o hambúrguer estrela junta carne, queijo mozarela, tomate, alface iceberg e maionese; e o DJ Tomás Lobo fecha o ciclo a 3 de Outubro com jazz. Para comer, haverá um hambúrguer com carne, cebola caramelizada, ovo estrelado, alface e tomate.

Para consultar o calendário completo, vá espreitando a página de Facebook do Soundwich.

