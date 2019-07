Até Outubro, o metro circula 24 horas às sextas-feiras e sábados

Já não vai precisar de passar a noite a olhar para o relógio com medo de perder a última carruagem, como a Cinderela. As saídas à noite e os jantares com os amigos aos fins-de-semana voltam a ficar mais fáceis com a entrada em vigor do programa Move Porto. A iniciativa municipal que põe o metro a circular durante 24 horas todas as sextas-feiras e sábados fica operacional até 5 de Outubro.

Os veículos vão circular apenas numa parte de duas das seis linhas da Metro do Porto: no troço entre o Estádio do Dragão e a Senhora da Hora da Linha Azul (A) e no percurso entre o Hospital de São João e Santo Ovídio da Linha Amarela (D). A empresa de transportes prevê um tempo de espera de 20 a 30 minutos entre comboios. Aproveite a iniciativa, deixe o carro em casa e divirta-se em segurança.

