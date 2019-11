Atenção, livrólicos: vêm aí duas feiras do livro na Flâneur

O Natal aproxima-se e, com ele, a certeza de que um livro é a melhor prenda para oferecer ao amigo que está sempre a dizer que não compra mais nenhum até ler todos os que tem na estante e que nunca cumpre. A Flâneur volta a organizar não uma, mas duas feiras do livro até sábado, para poupar a carteira na hora de escolher os livros para pôr no sapatinho de amigos e família.

“O Natal dos Bibliómanos” é a feira online que acontece hoje e é a última feira do livro no Facebook da livraria este ano. Como habitual, serão publicadas, de hora a hora, fotografias com livros com descontos, que podem ser reservados durante sete dias e enviados por correio para todo o mundo (ao valor do livro acresce o valor dos portes). E também se fazem embrulhos personalizados.

Já no sábado 30, a Flâneur abre portas para mais uma “Feira do Livro Nocturna”, que oferece descontos até 70% das 14.00 às 23.00. “Prometemos grandes livros a preços pequenos, bom vinho e boas conversas”, escreve a organização. No mesmo dia, às 21.00, é apresentada Terceira Margem, antologia de poesia contemporânea de Portugal e do Brasil, editada pela Enfermaria 6. A sessão conta com a presença dos autores Bruno M. Silva, Francisca Camelo, José Carlos Teixeira, Vítor Teves e os editores João Coles, Victor Gonçalves e Pedro Braga Falcão. A entrada é livre.

+ Francisca Camelo: "A poesia nasce da necessidade de contar as dores humanas"

+ As melhores livrarias no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.