Atletas da Invicta: está aí mais uma Corrida do Dia do Pai

Ainda não sabe o que oferecer ao seu pai no dia 19 de Março? No Porto não faltam lojas com boas opções, mas neste texto damos-lhe uma alternativa: que tal uma competição saudável entre pais e filhos? A 17ª edição da Corrida do Dia do Pai acontece no domingo 15 às 09.00.

Até lá, aconselha-se que comece a treinar a resistência física mas, de qualquer forma, há duas provas com diferentes níveis de dificuldade. A principal tem um percurso de 10 quilómetros, e a segunda, com metade da extensão, está pensada para quem prefere caminhar. Os preços começam nos 8€ e podem chegar aos 15€, caso decida participar em cima da hora.

Quer entrar no desafio? Então passe pelo site da Run Porto, empresa que organiza a corrida, e trate das inscrições. Saiba ainda que há prémios para os primeiros cinco atletas femininos e masculinos a cortar a meta, que vão dos 30€ aos 200€ em vales de compras. Boa corrida.

