Avenida dos Aliados tem um novo hotel de cinco estrelas

No gaveto da Avenida dos Aliados com a Rua de Ramalho Ortigão está um edifício projectado na década de 1950 que se destinava a servir como sede da Companhia de Seguros Garantia. Foi desenhado pelo arquitecto Júlio de Brito, autor de outras obras emblemáticas na cidade, como o Teatro Rivoli, Cinema Coliseu, Confeitaria Ateneia e Café Aviz.

Em tempos mais recentes, o imóvel ficou conhecido como Edifício AXA e durante 2013 e 2015 foi usado como espaço cultural do município. Foram quase 900 dias de portas abertas, nos quais recebeu centenas de eventos gratuitos, como exposições, instalações, performances, debates, oficinas e encontros, proporcionando a realização de residências artísticas e o acolhimento de associações e companhias da cidade, como o Balleteatro, a Porta-Jazz ou a Shortcutz.

No final do próximo mês de Março, será aqui inaugurada a nova unidade da Eurostars Hotel Company, a área hoteleira do Grupo Hotusa, que consolida a sua aposta no Porto com o seu primeiro hotel de cinco estrelas na cidade. O Eurostars Aliados será integrado em regime de arrendamento, sendo a oitava estrutura que a empresa gere no Porto.

© DR Eurostars Aliados

O hotel disponibiliza 149 quartos espaçosos e com as últimas inovações tecnológicas, com decoração alusiva ao Porto – à sua arquitectura, pontes, rio e vinho. Dispõe de serviços como o restaurante, que une a cozinha tradicional portuguesa à gastronomia de vanguarda, um ginásio e quatro salas para eventos.

Terá também um spa com sauna, piscinas de hidromassagem, banho a vapor, banho turco, uma fonte de gelo que proporciona contraste térmico, um duche de sensações com ciclos de água fria e quente, uma sala de massagens e uma vitality pool, que combina a água com efeitos visuais.

+ Há um novo hotel no Porto, na Rua do Bonjardim

+ Sé Catedral Hotel Porto é a nova unidade de luxo da Hilton

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana