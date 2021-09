A Biblioteca de Avintes, em Vila Nova de Gaia, vai organizar uma feira do livro usado, para troca ou venda, no dia 2 de Outubro, no Largo do Palheirinho.

No último ano e meio, em que passámos mais tempo dentro de casa, os livros foram uma boa companhia. Com um bom livro, escapávamos à realidade que nos prendia entre quatro paredes. Agora, com um novo desconfinamento a caminho, não há motivo para deixar os livros a apanhar pó nas estantes. Se anda à procura de novas leituras, ou se quiser livrar-se de alguns livros que tem em casa – para arranjar espaço para outros livros, claro – tem aqui uma boa oportunidade.

O Largo do Palheirinho, na freguesia de Avintes, em Vila Nova de Gaia, vai receber uma feira do livro em segunda mão, para venda ou troca, que vai contar também com discos de vinil, CDs e postais ilustrados. A feira vai estar a funcionar no dia 2 de Outubro, das 09.00 às 13.00. Qualquer pessoa pode trazer os seus livros, discos ou postais para vender. Para isso, basta inscrever-se até 30 de Setembro através de telemóvel (93 774 2329) ou email (biblioteca@ ).

A feira do livro é organizada pela Biblioteca Pública de Avintes, pela Casa da Cultura Francisco Marques Rodrigues Júnior e pela Junta de Freguesia de Avintes.

