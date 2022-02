Bar das Cardosas reabre no Porto com oferta de cocktails

O Bar das Cardosas volta a abrir as portas esta sexta-feira. Nos dias 11, 12 e 13 de Fevereiro, entre as 18.00 e as 21.00, pode beber dois cocktails pelo preço de um.

O bar do hotel InterContinental Porto, no Palácio das Cardosas, volta a abrir as portas esta sexta-feira. Para celebrar a reabertura do Bar das Cardosas, pode usufruir de uma oferta especial de dois cocktails "à la carte" pelo valor de um. A oferta estará disponível entre as 18.00 e as 21.00, apenas nos dias 11, 12 e 13 de Fevereiro.

Nesta reabertura, o Bar das Cardosas recupera o tradicional "Afternoon Tea". Entre chás premium, scones de receita original, sobremesas, sanduíches e espumantes, pode contar com um lanche inspirado na realeza que poderá desfrutar todos os dias a partir de 11 de Fevereiro, das 15.30 às 18.00, a preços entre 12,50€ e 26,50€.

© DR Afternoon Tea no Bar das Cardosas

Ao cair da tarde, o Bar das Cardosas recorda a experiência dos "Wine Flights", com três copos de diferentes categorias vínicas, destacadas mensalmente com base no seu produtor, casta ou região de origem. Pode também contar com uma renovada carta de 36 opções de vinho a copo, mais de 30 referências de vinho do Porto e 28 na categoria de whiskey.

© DR Bar das Cardosas

Com a noite bem instalada, o destaque vai para o "Aperitivo", uma reinterpretação da tradição da cultura de bares italianos, que fará companhia à carta de cocktails disponíveis. Há clássicos como o Margarita (11€), Mojito (12€), Daiquiri (10€), Caipirinha (10€), Cosmopolitan (10€), Blody Mary (12€), Negroni (12€), Classic Martini (11€) e Espresso Martini (12€), entre outros.

© DR Bar das Cardosas

Nos cocktails de assinatura pode descobrir o Exotic Town (10€), com Porto Tawny, morango, pêssego e gengibre; After Eight (11€), com menta, Baileys, cacau e lima; Strawberry Bombom (11€), com rum, limão, chocolate branco e morango; Bella Ciao (14€), com Amaretto, Campari, tangerina, lima, vodka e água tónica; Palace Spritz (16€), com Aperol, flor de sabugueiro, espumante e toranja; ou o Smoothie Mavem (18€), com aguardente Mavem, iogurte natural, maracujá, mel, pimenta preta, canela e sumo de limão.

Quem preferir cocktails sem álcool tem três opções: San Francisco (9,50€), com laranja, pêssego, ananás e grenadine; An Apple Day (9,50€), com maçã verde, gengibre e limão; e Manjerico (9,50€), com morango, manjericão e lima.

