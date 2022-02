Astória vai servir um brunch romântico no fim-de-semana

Uma explosão de frutos vermelhos, tortas em forma de coração e uma imponente fonte de chocolate. Assim será o brunch especial deste fim-de-semana no restaurante Astória, no Palácio das Cardosas, para antecipar o dia mais romântico do ano.

O restaurante do hotel InterContinental Porto, no Palácio das Cardosas, vai preparar um brunch temático de São Valentim no fim-de-semana de 12 e 13 de Fevereiro. Quem quiser celebrar o amor com mais tempo e tranquilidade, antes do Dia dos Namorados, pode aproveitar o brunch do Astória em formato buffet, que incluirá os clássicos de pequeno-almoço e opções mais românticas.

Poderá, por exemplo, lambuzar-se com macarons, tortas em forma de coração, com uma selecção de frutos vermelhos, cake pops e uma imponente fonte de chocolate, entre outras coisas docinhas. Mas não faltarão os clássicos do brunch, como ovos, panquecas e miniaturas, e ainda salgadinhos, saladas frias e pratos quentes.

© DR Brunch no Astória

Este brunch especial de São Valentim pode ser desfrutado por 25,50€, neste sábado e domingo, entre as 12.30 e as 15.00. Para mais informações ou reservas, contacte o número 22 003 5639.

Na noite de São Valentim, o Astória vai servir o menu especial In The Mood for Love, disponível exclusivamente ao jantar de 14 de Fevereiro. Preparado pelo chef Tiago Sales, o menu terá quatro momentos gastronómicos, com o valor de 65€ por pessoa (harmonização com vinhos 35€).

