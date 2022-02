Vem aí uma noite romântica a bordo de um barco no rio Douro

Na noite de São Valentim, pode brindar ao amor enquanto navega no rio Douro. O cruzeiro nocturno parte do Cais de Gaia e conta com jantar e música ao vivo.

Se ainda não tem planos para o Dia dos Namorados, o Douro Valentine's Day propõe um cruzeiro para a noite mais romântica do ano. O passeio de barco terá música ao vivo de Sofia Machado e o jantar será servido junto à Ponte Luís I, ao som do violinista Eduardo Tavares.

O encontro está marcado para a noite de 14 de Fevereiro, no Cais de Gaia, em frente às Caves Cálem. Pode escolher um dos seguintes programas: jantar às 19.30 + cruzeiro às 21.30; ou cruzeiro às 20.00 + jantar às 21.30. Ambos custam 90€ para duas pessoas. Se preferir fazer apenas o cruzeiro, por volta das 22.30, custará 20€ por pessoa. Os bilhetes já estão à venda na Ticketline.

A ementa do jantar começa com entradas como o folhadinho de queijo e noz com mel, e camarão panado com molho de chili. Segue-se o prato de peixe (filete de robalo com arroz do mar) ou carne (medalhões de boi em pau de loureiro com batata brava), a sobremesa e o café. Para beber, há vinhos do Douro, sangria, cerveja e sumos.

O evento é organizado pela Barulho das Luzes e a Filboat. Para mais informações, pode contactar via email (info@filboat.com) ou telemóvel (917 668 835).

