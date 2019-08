Bar of Soap — No novo bar da Invicta também se lava a roupa

Quem passa pelo número 1095 da Rua de Santa Catarina não imagina que o espaço vai muito além de uma lavandaria self-service, e o objectivo é esse mesmo. Quem o diz é o americano Jesse Akers, um dos sócios do projecto que junta, pela primeira vez na cidade, a oferta deste serviço a um bar. “Gostamos do efeito surpresa e é comum haver pessoas que vêm apenas tratar da roupa e depois acabam no bar”, começa por explicar.

“Assim, quem não quiser estar ali sentado à espera, aborrecido, tem uma alternativa”, complementa o brasileiro Cláudio Oliveira, o outro sócio. E não falta com que se entreter por estes lados. Pode trazer um livro consigo e sentar-se a lê-lo nos confortáveis sofás ou no terraço (se já leu as obras todas que tem em casa pode sempre optar por trocar uma pelas que estão na minibiblioteca do espaço), ou marcar a sua visita para uma altura em que haja algum evento planeado. Para não perder nenhum, o ideal é estar atento às redes sociais do Bar of Soap, mas saiba que há alguns fixos na agenda. Por exemplo, as terças-feiras (19.00) são noites de Cards Against Humanity.

Como saco vazio não pára em pé, vá forrando o estômago com as empanadas argentinas, o bolo, as torradas, os amendoins picantes ou os frutos secos que servem, e acompanhe com sumo de laranja, limonada, sangria, ginjinha, um dos cocktails ou cerveja. Tenha em atenção que de terça a sexta-feira há happy hour (18.00-20.00), pelo que a cerveja de pressão passa dos 3,50€ para os 2,50€, o vinho da casa dos 2,50€ para o 1,50€, e alguns cocktails dos 6€ para os 5€. Lavar a roupa nunca foi tão divertido.

© João Saramago

